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Таисию Повалий подозревают в призывах к захвату Украины

СБУ уведомила певицу Повалий о подозрении в призывах захватить Украину

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Таисия Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности приводит аргументы, доказывающие, что бывшая народная депутат Повалий поддерживает спецоперацию России на Украине.

В СБУ указали, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля.

Во время интервью московскому интернет-изданию артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призвала к захвату всей территории Украины», утверждают в СБУ.

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске и высказалась в поддержку российских военных, отметили в ведомстве.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Осенью 2023 года после появления в сети кадров с выступления украинской певицы Таисии Повалий в Кремле ее предложили лишить украинского паспорта.

Ранее в Одессе молодежь вышла танцевать на улицу под песню на русском.

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