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«Лысый из Brazzers» снялся в индийской рекламе препаратов для мужского здоровья

Порнактер Джонни Синс снялся в индийской рекламе препаратов для потенции

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Порноактер Джонни Синс (настоящее имя — Стив Вулф) снялся в индийской рекламе препаратов для потенции. Видеозапись доступна на YouTube.

По сюжету ролика индийская девушка отчитывает своего жениха за то, что он не может исполнить свой супружеский долг. Между родственниками разгорается конфликт в стиле классической болливудской драмы: вся семья наблюдает за семейным скандалом с типичными для местного кино драматическими паузами. В определенный момент экранная мать Джонни Синса бьет невестку по лицу, и девушка в замедленном режиме начинает падать с балкона.

Тогда порноактер по сюжету пьет препарат для потенции, и между возлюбленными происходит акт любви прямо в процессе падения между этажами на глазах у всей семьи. Синсу удается спасти невесту и свой брак, так как она больше не хочет уходить от мужа после такого сексуального опыта. В ролике также снялся известный болливудский актер Ранвир Сингх.

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