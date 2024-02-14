Фигуристки Загитова и Медведева выступили на фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве 14 февраля. Номера спортсменов сопровождались выступлениями артистов. Так, Загитова выступила под песни «Credo» певицы Zivert и «Зима в сердце» группы «Моя Мишель». Сольному номеру Медведевой подпевала Zivert с композицией «Многоточие», а парную программу с Александром Энбертом фигуристка откатала под кавер хита Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» в исполнении Анатолия Цоя. В мероприятии также выступили исполнители Юлианна Караулова, Roy Jones Jr., LIRYQ, Эдгар Акопян и Вахтанг.

Сюжетная линия шоу вращалась вокруг истории влюбленных, которых сыграли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они показали путь лирических героев, которые c нетерпением ждут встречи — и закрывают вечер своим прокатом под романтический трек «Vivo per lei» Андреа Бочелли и Джорджии Тодрани.

Вместе с Загитовой и Медведевой в фестивале выступили Алексей Ягудин, Александра Трусова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Базылюк, Лев Лазарев, Алиса Двоеглазова и другие спортсмены.

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