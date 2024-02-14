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Четвертый сезон «Беспринципных» с Биковичем выйдет в марте

Четвертый сезон сериала «Беспринципные» выйдет 23 марта

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«Кинопоиск»

Четвертый сезон сериала «Беспринципные» выйдет 23 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщил «Кинопоиск».

Новый сезон станет продолжением полнометражного «Беспринципные в деревне» и расширит вселенную новыми сюжетными линиями. К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников.

Также каст пополнился такими актерами, как Милош Бикович, Матвей Лыков, Анна Слю и Максим Лагашкин.

В новых сериях деревенская красавица Алена (Ксения Утехина), оказавшись в Москве, становится охотницей за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком (Матвей Лыков) придумывает аферу, чтобы родители (Александр Балуев и Ирина Пегова) не увезли ее обратно домой.

Также у главного героя Славика (Павел Деревянко) появилась новая жена Ольга (Анна Слю), которая нашла свои способы для борьбы со слабостями супруга. Валя Люкс (Кристина Бабушкина) попадет под очарование продюсера (Максим Лагашкин), который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы (Юрий Колокольников) и Веры (Надежда Михалкова) появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого иностранца Стефана (Милош Бикович).

Ранее звезда «Холопа» Милош Бикович опубликовал первое фото с новорожденным сыном.

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