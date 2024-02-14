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В Москве состоялась светская премьера финальной части фильма «Лед» с Сашей Петровым

Состоялась светская премьера фильма «Лед 3» с Сашей Петровым

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Кинокомпания «Водород»

В московском кинотеатре состоялась светская премьера финальной части драмы «Лед» с Сашей Петровым в главной роли. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшняя премьера — большой праздник. Мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии «Лед» — истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее», — заявил генеральный продюсер фильма Федор Бондарчук.

В заключительной части спортивной драмы Саша Петров вернулся к роли хоккеиста Горина, а Мария Аронова вновь сыграла тренера по фигурному катанию Ирину Шаталину. По сюжету «Льда 3» девочка Надя выросла и стала фигуристкой, теперь ее мечта — «Кубок льда», который когда-то хотела заполучить ее мать. Отец девочки, которого играет Петров, против спортивной карьеры дочери, поэтому всячески ограждает девочку от трудностей. Однако на тайной тренировке Надя встречает хоккеиста и влюбляется в него.

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