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Россияне предпочли аудиокниги бумажным изданиям

Россияне стали чаще слушать аудиокниги

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Россияне стали чаще слушать аудиокниги. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе HiFi-стриминг Звук со ссылкой на собственный опрос.

По данным опроса, около 68% россиян предпочитают слушать произведение, нежели его читать. Из них 31% объясняют, что так экономят время, ведь можно параллельно заниматься другими делами. 28% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от работы за компьютером, а 26% предпочитают их вместо музыки и подкастов.

Самые популярные жанры для прослушивания оказались фантастика и научная литература (25%), научно-популярные книги о психологии и мотивации (21%) и детективы (18%).

HiFi-стриминг Звук провел опрос ко Дню книгодарения, который пройдет 14 февраля.

Также 54% опрошенных рассказали, что любят получать книги в качестве подарка. Но 29% из них рады книгам только от тех, кто знает их вкус. 31% редко передаривают полученные книги, 17% делают это часто — из-за несовпадения интересов, а 11% передаривают книги почти всегда.

Как отмечают в пресс-службе, треть россиян (34%) дарят книги своим близким. Чаще всего опрошенные преподносят такие презенты детям (38%), коллегам (30%) и родителям (20%). 14% респондентов любят дарить книги без повода.

Ранее россияне назвали своих самых любимых киногероев.

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