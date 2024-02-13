В Госдуме рассказали, с чего нужно начать реформу российской культуры

Партия «Справедливая Россия — За правду» выслушала экспертов, которые разработали рекомендации по улучшению государственного регулирования в сфере культуры с учетом традиционных ценностей. Вместо либеральной парадигмы невмешательства в творческие процессы партия и аналитики предложили новую модель государственного контроля над отраслью, где писатели могут стать основными объектами внимания, пишет издание «Коммерсантъ».

Разработку «рекомендаций по улучшению нормативного правового регулирования в сфере культуры с учетом приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ» провел Российский государственный социальный университет (РГСУ) по результатам тендера 2023 года, стоимостью 1 миллион рублей.

Перед этим лидер партии Сергей Миронов заявил, что за последние 30 лет россиянам не только навязывали чужие ценности, но и запрещали мыслить иначе, отлично от «западных идеалов». Однако после 24 февраля 2022 года «мир стал другим», что позволяет рассчитывать на изменения не только в политике и экономике, но и в культурной сфере. Партия заявила о своей цели обеспечить полный культурный суверенитет.

Среди предложенных инициатив господин Миронов упомянул установление «государственной идеологии», проведение пятиминуток «общественных советов» на телеканалах в прайм-тайм для объяснения зрителям культурных ценностей и возрождение цензуры. Политик пояснил, что хотя многие вздрагивают при слове «цензура», последнее исследование ВЦИОМ показало, что две трети граждан относятся к этому спокойно.

Особое внимание он предложил уделить литературе, включив ее в область законодательного регулирования культуры и назначив Минкульт органом, отвечающим за писателей и литературный процесс. Депутат заявил, что писатель — это какая-то особая профессия, и предложил создать «литературных работников» в каждом районе, которые будут заниматься просвещением и передачей указанных ценностей детям и взрослым. Он также предложил писателям занимать эти должности и получать зарплату.

Ранее живущий 25 лет в США писатель Ник Перумов поддержал СВО.