Настасья Самбурская рассказала о невезении в День святого Валентина

Актриса и певица Настасья Самбурская пожаловалась в шоу «Кстати» на невезение в День святого Валентина.

Самбурская призналась, что у нее никогда нет возлюбленного на 14 февраля. Она объяснила, что до и после праздника у нее есть партнер, однако во время нет. Актриса заявила, что ей не везет в это мероприятие.

На программе ведущий Денис Дорохов преподнес Самбурской пикантную валентинку с изображением мужского полового органа.

«Парни понимают, что этой пипиркой (Самбурская показала на подарок Дорохова — «Газета.Ru») не отделаются и надо что-то дарить. Такое ощущение, что меня заранее бросают», — поделилась артистка.

Самбурская призналась, что хочет на 14 февраля красную клетчатую сумку от дома моды Dior.

«И ни один мужик до сих пор не подарил тебе?» — спросил ведущий Гарик Харламов.

Дорохов предложил поискать артистке мужчину «побогаче». Самбурская отметила, что не против.

«Пожалуйста, где?» — спросила в ответ актриса.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Ранее Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание.