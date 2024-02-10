Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Добронравов раскрыл, в каком состоянии находится российское кино

Актер Виктор Добронравов заявил, что киноиндустрия в России сейчас на подъеме

close
100%
Телеканал и клуб «Моя Планета»/VK

Актер Виктор Добронравов заявил в беседе с изданием Hello!, что российская киноиндустрия сейчас находится на подъеме.

Добронравов объяснил, что в России появляются фильмы и сериалы в разных жанрах. Артист считает это «прекрасным». Он отметил, что многие отечественные сериалы ему нравятся.

Добронравов также высказался по поводу актерской династии. Его отец Федор и брат Иван тоже работают в этой профессии. Артист признался, что ему это только помогает — родственники дают ему советы и приходят на премьеры в театр и кино. По словам актера, семья друг друга очень сильно поддерживает.

Добронравов также отметил, что из его последних ролей отцу понравился Моцарт в постановке Анатолия Шульева «Амадей» в театре Вахтангова.

«Он (Федор Добронравов) сейчас смотрит «Инспектора Гаврилова» — мне очень интересно его мнение, как досмотрит, спрошу», — поделился артист.

В июне 2023 года Виктор Добронравов заявил, что хочет дать своим дочерям возможность самим выбрать себе профессию. Артист рассказал, что его дочери — 7-летняя Василиса и 12-летняя Варвара — занимаются спортом, музыкой и ведут активный образ жизни.

Ранее Пригожин объяснил, почему Киркоров пришел на «голую» вечеринку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами