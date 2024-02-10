Добронравов раскрыл, в каком состоянии находится российское кино

Актер Виктор Добронравов заявил в беседе с изданием Hello!, что российская киноиндустрия сейчас находится на подъеме.

Добронравов объяснил, что в России появляются фильмы и сериалы в разных жанрах. Артист считает это «прекрасным». Он отметил, что многие отечественные сериалы ему нравятся.

Добронравов также высказался по поводу актерской династии. Его отец Федор и брат Иван тоже работают в этой профессии. Артист признался, что ему это только помогает — родственники дают ему советы и приходят на премьеры в театр и кино. По словам актера, семья друг друга очень сильно поддерживает.

Добронравов также отметил, что из его последних ролей отцу понравился Моцарт в постановке Анатолия Шульева «Амадей» в театре Вахтангова.

«Он (Федор Добронравов) сейчас смотрит «Инспектора Гаврилова» — мне очень интересно его мнение, как досмотрит, спрошу», — поделился артист.

В июне 2023 года Виктор Добронравов заявил, что хочет дать своим дочерям возможность самим выбрать себе профессию. Артист рассказал, что его дочери — 7-летняя Василиса и 12-летняя Варвара — занимаются спортом, музыкой и ведут активный образ жизни.

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