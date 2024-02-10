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В Петербурге сорвалась премьера спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»

В Петербурге отменили премьеру спектакля «Мейерхольд. Чужой театр» из-за травмы артиста

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге сорвалась премьера спектакля Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр». Об этом сообщает 78.ru.

Спектакль должен был пройти на Новой сцене Александринского театра. Причиной этого стала травма актера Владимира Лисецкого, который споткнулся и упал на сцене. По данным издания, постановку прервали и попросили зрителей покинуть зал. Затем артисту вызвали «скорую».

Как отмечает коллега Лисецкого Александр Лушин, артист пытался шутить, когда его увозили домой. На данный момент Лисецкий находится дома в кругу семьи. Врачи порекомендовали ему не выходить на сцену ближайшие два дня.

«Но в ближайшее время вернется на нашу сцену. Вероятнее всего, нет (об участии в ближайших спектаклях), потому что у нас нет старых составов. Валерий Владимирович, наверное, придумал какое-то другое решение, сегодня вечером посмотрим», — сообщили в пресс-службе Новой сцены театра им. Мейерхольда.

Владимир Лисецкий окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии в 1967 году. В том же году он дебютировал в кино в картине «Тихая Одесса». В 2006-м актер удостоился звания народного артиста России.

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