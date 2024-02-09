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Сын Шепелева от Фриске рассказал, как они с отцом проводят время

Платон Шепелев заявил, что ему нравится разговаривать с отцом во время прогулки

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dmitryshepelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Дмитрий Шепелев пришел на шоу «Дети рулят» со своим сыном Платоном от Жанны Фриске. Об этом пишет «СтарХит».

В рамках передачи Шепелев с сыном будут состязаться с актером Михаилом Башкатовым и его ребенком на кухне — детям предстоит приготовить блюдо, пока родители будут давать им советы через наушник. Платон Шепелев рассказал, что ему нравится музыка, однако он мечтает стать баскетболистом. Также сын Жанны Фриске признался, что ему нравится беседовать с отцом во время прогулок.

«Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях», — отметил Шепелев-младший.

Платон — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. Мальчик родился 7 апреля 2013 года в частной клинике в Майами. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком. Бывшая коллега Жанны Фриске по группе «Блестящие» Ольга Орлова, которая стала крестной матерью Платона, также с ним не общается.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась на траты и долги 9-летней дочери.

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