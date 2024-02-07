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Стал известен бюджет «Слова пацана»

Гендиректор Wink Володькин: съемки «Слова пацана» стоили сотни миллионов рублей

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Тумач Продакшн

Гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин в разговоре с РБК частично раскрыл бюджет сериала «Слово пацана».

Он не стал называть точную цифру, однако отметил, что «Слово пацана» — «дорогой сериал», который обошелся компании в несколько сотен миллионов рублей за восемь серий. При этом Володькин уточнил, что проект окупил себя в первый же месяц, хотя обычно сроки окупаемости проектов составляют около полугода. Гендиректор Wink отметил, что маркетинг был необходим проекту только первые несколько серий, позже сериал стал пиарится на мемах и отзывах зрителей.

Недавно режиссер Жора Крыжовников объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана». Крыжовников выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

Ранее стало известно, когда начнутся съемки фильма про Мандалорца.

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