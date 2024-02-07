Стал известен бюджет «Слова пацана»

Гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин в разговоре с РБК частично раскрыл бюджет сериала «Слово пацана».

Он не стал называть точную цифру, однако отметил, что «Слово пацана» — «дорогой сериал», который обошелся компании в несколько сотен миллионов рублей за восемь серий. При этом Володькин уточнил, что проект окупил себя в первый же месяц, хотя обычно сроки окупаемости проектов составляют около полугода. Гендиректор Wink отметил, что маркетинг был необходим проекту только первые несколько серий, позже сериал стал пиарится на мемах и отзывах зрителей.

Недавно режиссер Жора Крыжовников объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана». Крыжовников выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

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