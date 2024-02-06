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В Челябинске отменили показы спектакля по пьесе Улицкой

Челябинский «Камерный театр» отменил спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Улицкой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Челябинский государственный драматический «Камерный театр» отменил показы спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Челябинской области.

«Мой внук Вениамин» должен был пройти в феврале и в марте. Его заменили на спектакли «Рай» и «Восемь любящих женщин». Помимо отмены постановки, «Камерный театр» также официально расторг договор с агентством, которое представляло интересы Улицкой.

Известно, что спектакль «Потанцуем…», который тоже поставлен по пьесе Улицкой, отменили в московском театре «Современник». Он был запланирован на 18 февраля и 22 марта.

5 февраля в Пермском театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье», поставленный по сюжету Людмилы Улицкой. Постановку заменили на «Прибайкальскую кадриль». По словам директора театра, судьбу спектакля решат после того, как появятся результаты проверки в отношении Улицкой.

1 февраля ТАСС сообщил, что издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

Ранее киновед Артюх пожаловалась на увольнение из университета после поездки в США.

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