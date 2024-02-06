Актриса Судзиловская – о получении звания заслуженной артистки РФ: в шоке и в восторге

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская рассказала «Газете.Ru», что до сих пор пребывает в шоке и восторге от того, что ей присудили звание заслуженной артистки России. Актриса была на репетиции, когда на нее «шквалом посыпались сообщения» о присуждении награды.

«Сама пребываю в состоянии шока и восторга одновременно! Сидела на репетиции, и вдруг телефон начал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я даже испугалась! И потом, когда уже позже удалось просмотреть смс и когда все стало известно, обрадовалась бесконечно! Особенно трогает, что в такое сложнейшее время для страны президент находит время, чтобы отметить россиян за заслуги», — сказала она.

5 февраля президент РФ Владимир Путин присудил звание заслуженного артиста России Олесе Судзиловской, а также иллюзионисту, актеру и телеведущему Амаяку Акопяну. Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ в Москве.