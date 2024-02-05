Жалобу защиты на арест Блиновской рассмотрят 13 февраля

Московский городской суд планирует рассмотреть апелляцию на ужесточение меры пресечения блогеру Елене Блиновской 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновской Наталию Сальникову.

По словам защитника блогера, рассмотрение жалобы назначено на 15:00 13 февраля. В ней адвокат Блиновской просит отменить решение Замоскворецкого районного суда о заключении подсудимой под стражу вместо продления домашнего ареста.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых был свидетель по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими в СИЗО.