Алсу рассказала об отношениях с мужем на фоне слухов о разводе

Певица Алсу опровергла шоу «Мурзилки Live» слухи о разводе с мужем Яном Абрамовым.

Алсу рассказал, что у нее хорошие отношения с супругом — он дарит цветы и подарки артистке. Певица также поделилась, как чувствует себя после 40 лет. Она назвала этот возраст лучшим за всю ее жизнь.

«Как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае, что пришло — лучше, чем то, что ушло», — рассказала исполнительница.

Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

В августе 2023 года Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. По словам звезды, семья у нее в приоритете, и она не планирует заниматься музыкой «в ущерб» родным.

Ранее Алсу объяснила, почему не участвует в экстремальных шоу.