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С актера «Улиц разбитых фонарей» требуют 15 млн рублей

КП: c актера «Улиц разбитых фонарей» Журавина могут взыскать 15 млн рублей

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Театральный Центр «За Чёрной речкой»/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

C актеров Анатолия Журавина и Сергея Гвоздева, руководителей театра «За Черной речкой» в Петербурге, могут взыскать 15 млн рублей из-за невыплаченной аренды культурным учреждением. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, «За Черной речкой» находится в предбанкротном состоянии с 2019 года. Недавно конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с требованием привлечь руководителей к субсидиарной ответственности. Он отметил, что Журавин и Гвоздев не закладывали расходы для погашения долгов театра в ежегодные финансовые планы. За это время «За Черной речкой» задолжал 15 млн рублей арендной платы.

Управляющий также пытается оспорить некоторые сделки театра: ему показалось подозрительным, что супруга Журавина Алла Данишевская получила 1 млн рублей за участие в спектаклях. Он заявил, что женщина работала в театре за оклад в 20 тыс. рублей как администратор, а гонорар за спектакли получала через ИП. При этом, отмечает управляющий, есть несоответствия суммы в актах с той, что передавалась женщине в реальности, а также информации о постановках с ее участием в интернете.

Сам Журавин не стал комментировать сложившуюся ситуацию в беседе с изданием, сославшись за занятость.

Ранее сообщалось, что в Театре Ермоловой отменили спектакли.

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