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Известного певца убрали с экранов ТВ: «Я — сбитый летчик»

Певец Беликов заявил, что находится в стоп-листе представителей шоу-бизнеса

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belicovofficial/Vk.com

Певец и экс-солист «Самоцветов» Сергей Беликов заявил, что на протяжении двадцати лет его не зовут на крупные фестивали и концерты, а также теле- и радио эфиры. Его слова передает mk.ru.

«В свое время мне представители шоу-биза дали понять, что я — сбитый летчик и отработанный материал. <...> У меня немало примеров вопиющих, которые говорят, что я попал в некий стоп-лист тогда. И фраза, что я был отменен кем-то, она, в принципе, не лишена правдивости», — заявил исполнитель.

В то же время Беликов добавил, что в 90-е отказывался платить за эфиры, так как считал себя уже успешным артистом, у которого за плечами 15 лет концертной деятельности. Он заявил, что не принимал «новую философию», поэтому он стал чужим для шоу-бизнеса.

После случившегося, признался артист, он не стал возвращаться на ТВ экраны, так как чувствовал себя человеком другой ментальности.

«Да, было бы проще, если бы я заимел спонсора, который бы мне сказал: «Сережа, я так люблю твое творчество. Вот тебе миллион долларов, пойди, разнеси деньги по редакциям, оплати все ротации». Но в моем понимании это выглядит таким ублюдством!» — подытожил он.

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