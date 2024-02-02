Звезда «Склифосовского» рассказала об избиениях бывшего мужа

Актриса Евгения Лютая рассказала в беседе с изданием «Антенна-Телесемь», что бывший муж Борис Дьяков избил ее.

Лютая призналась, что после развода Дьяков пытался отнять у нее их общего сына через суд. Он называл актрису плохой матерью и просил, чтобы ребенок жил с ним. В итоге суд встал на сторону артистки. После этого бывший муж актрисы пошел на радикальные меры и отнял сына, пока Лютая была на съемках «Склифосовского». Она объяснила, что мальчик находился с ее подругой. Дьяков «подкараулил» их и забрал ребенка.

По словам Лютой, после смены она отправилась к Дьякову в квартиру. Там находился он и его мать, которые были настроены не отдавать ребенка.

«Сын обрадовался, стал собираться, но отец завел его на кухню, где сидела бабушка, та схватила ребенка. А Борис закрыл дверь и начал меня избивать», — вспомнила актриса.

Лютая признался, что смогла вырваться и сбежать. После этого мужчина скрылся, забрав с собой мальчика. Актриса обратилась в правоохранительные органы, чтобы вернуть сына.

«Начались мои мытарства. Я не знала, что с моим ребенком. Три месяца я пыталась вернуть сына. В апреле прошлого года Борис его увез, и только 27 июля Филя приехал домой. Комиссия по делам несовершеннолетних связалась с Борисом, и мне вернули сына», — рассказала Лютая.

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