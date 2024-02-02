Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звезда «Склифосовского» рассказала об избиениях бывшего мужа

Актриса Евгения Лютая призналась, что бывший муж избил ее

close
100%
lutaya_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Евгения Лютая рассказала в беседе с изданием «Антенна-Телесемь», что бывший муж Борис Дьяков избил ее.

Лютая призналась, что после развода Дьяков пытался отнять у нее их общего сына через суд. Он называл актрису плохой матерью и просил, чтобы ребенок жил с ним. В итоге суд встал на сторону артистки. После этого бывший муж актрисы пошел на радикальные меры и отнял сына, пока Лютая была на съемках «Склифосовского». Она объяснила, что мальчик находился с ее подругой. Дьяков «подкараулил» их и забрал ребенка.

По словам Лютой, после смены она отправилась к Дьякову в квартиру. Там находился он и его мать, которые были настроены не отдавать ребенка.

«Сын обрадовался, стал собираться, но отец завел его на кухню, где сидела бабушка, та схватила ребенка. А Борис закрыл дверь и начал меня избивать», — вспомнила актриса.

Лютая признался, что смогла вырваться и сбежать. После этого мужчина скрылся, забрав с собой мальчика. Актриса обратилась в правоохранительные органы, чтобы вернуть сына.

«Начались мои мытарства. Я не знала, что с моим ребенком. Три месяца я пыталась вернуть сына. В апреле прошлого года Борис его увез, и только 27 июля Филя приехал домой. Комиссия по делам несовершеннолетних связалась с Борисом, и мне вернули сына», — рассказала Лютая.

Ранее Птаха рассказал о злобе на Бородину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами