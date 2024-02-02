Крупнейший музей Финляндии стал называть художника Репина украинцем

Крупнейший художественный музей в Финляндии «Атенеум» после обращения общественных деятелей Украины стал называть художника Илью Репина украинцем. Об этом сообщает Suomen kuvalehti.

Музеем вновь был рассмотрен вопрос об указании «украинской» национальности Репина в связи с организацией выставки «Вопрос времени» весной прошлого года.

В результате рассмотрения обращения украинских общественников руководители «Атенеума» приняли решение изменить информацию о художнике. В качестве источника, как указали в музее, был использован церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина «родились на территории современной Украины».

В Финляндии картины русского живописца оказались после того, как в 2021 году в «Атенеуме» вместе с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства была проведена крупная выставка.

В июне прошлого года обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Кэти Седжвик обвинила украинских активистов в попытке «дерусифицировать русское искусство».

Седжвик обратила внимание, что за последний год украинцы стали на регулярной основе вносить исправления в онлайн-базы и обращаться в музеи стран Запада с требованием приписать польским, еврейским и русским художникам свою национальность. Например, они попросили это сделать в отношении американского художника Энди Уорхола, родные которого были уроженцами Карпат.

В марте того же года Нью-Йоркский Метрополитен-музей объявил украинскими художниками Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Ранее Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».