Соседов об «отмене» лидера Pink Floyd: «Прошло время»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса смогли «отменить», так как его время как артиста прошло. Слова Соседов передает «Подмосковье сегодня».

«Прошло время многих прекрасных композиторов, чей творческий ресурс, увы, исчерпан. Если бы эти люди могли приносить большие деньги, то нашлась бы куча лазеек, чтобы избавить их от «отмены», — отметил критик.

Соседов считает глупостью то, что музыкальные лейблы отказываются от сотрудничества с артистами только из-за их политической позиции.

«Очень странно, ведь на самом деле для них все это просто бизнес. Бесспорно, такие решения принимаются под давлением англосаксонских политических сил», — заявил он.

Накануне сообщалось, что компания BMG планирует прекратить сотрудничество с Роджером Уотерсом из-за его высказываний об Израиле, Украине и США. На концертах музыкант открыто выступает с критикой властей многих государств за враждебную политику, среди таких — Израиль. Он высказывается против атак на палестинцев.

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале прошлого года Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президентов США Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что участники «Би-2» прилетели в Израиль.