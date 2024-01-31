Размер текста
А
А
А

Бабкина заявила, что ее не позвали бы на «голую» вечеринку

Бабкина заявила, что не пошла бы на вечеринку Ивлеевой, и ее бы не позвали

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, и ее бы туда «никто не позвал». Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Бабкиной, она «понятия не имеет», вернется ли народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения этой вечеринки, и не думает об этом, поскольку думать на эти темы должны сами исполнители.

«Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — подчеркнула она.

Надежда Бабкина является доверенным лицом Владимира Путина.

До этого певица Надежда Бабкина назвала нумерологию наукой.

По ее словам, она часто обращалась к экспертам в этой области. Бабкина считает, что люди, которые этим занимаются, имеют образования и заканчивали «серьезные факультеты в МГУ».

«Это абсолютно точная подсказка, я проверяла на себе», — сказала певица и добавила, что сама не понимает ничего в нумерологии, но цифры ей говорят об эмоциональном, ментальном и физическом состоянии.

Ранее Бабкина рассказала, как относится к своим хейтерам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами