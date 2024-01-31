Бабкина заявила, что ее не позвали бы на «голую» вечеринку

Певица Надежда Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, и ее бы туда «никто не позвал». Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Бабкиной, она «понятия не имеет», вернется ли народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения этой вечеринки, и не думает об этом, поскольку думать на эти темы должны сами исполнители.

«Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — подчеркнула она.

Надежда Бабкина является доверенным лицом Владимира Путина.

До этого певица Надежда Бабкина назвала нумерологию наукой.

По ее словам, она часто обращалась к экспертам в этой области. Бабкина считает, что люди, которые этим занимаются, имеют образования и заканчивали «серьезные факультеты в МГУ».

«Это абсолютно точная подсказка, я проверяла на себе», — сказала певица и добавила, что сама не понимает ничего в нумерологии, но цифры ей говорят об эмоциональном, ментальном и физическом состоянии.

Ранее Бабкина рассказала, как относится к своим хейтерам.