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Дочь певицы Славы похвасталась результатами похудения после родов

Дочь певицы Славы Морозова похудела на 12 кг после родов

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Пресс-служба

Дочь певицы Славы, актриса Александра Морозова рассказала в беседе с kp.ru, что похудела на 12 кг после родов.

Морозова планирует похудеть еще на 7 кг. Она назвала 52 кг свои идеальным весом. Сейчас она весит около 60-62 кг. Артистка призналась, что для похудения занимается спортом три раза в неделю. Она ходит на теннис, акробатику и делает силовые упражнения.

«Акробатика включает стойку на голове и другие упражнения. Спорт, конечно, помогает. Но вес сейчас немного остановился, и я прекрасно понимаю — почему. Мы с мужем приходим домой поздно — он после работы, я после учебы — и садимся ужинать. Как правило, это что-то мучное, например, макароны, от которых очень сложно отказаться», — призналась актриса.

Морозова родила сына 30 марта 2023 года от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу.

В январе Морозова похвалила мать в роли бабушки. По словам актрисы, певица не воспитывает ее ребенка и не учит дочь, как правильно это делать. Морозова уточнила, что мать не часто видится с внуком из-за работы.

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