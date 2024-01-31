Семенович ответила хейтерам на критику личной жизни

Певица Анна Семенович заявила в Telegram-канале, что без хейтеров решит, как ей жить.

Семенович призналась, что никогда не хотела быть совершенной. Для нее важно быть счастливой. Артистка призналась, что сейчас счастлива во время своего отдыха на Мальдивах.

«Мои глаза искрят светом, а на губах искренняя улыбка, ведь такие моменты бесценны. Особо некорректные злюки могут много рассуждать про мое одиночество, но я вам отвечу жестко — это моя жизнь и только мне решать с кем, и когда жить, с кем спать, а с кем дружить. И особенно, когда мне становиться матерью», — заявила певица.

Семенович намекнула, что счастье в первую очередь не в замужестве. По мнению исполнительницы, в мире есть много замужних матерей, которые не умеют быть счастливыми.

В мае 2023 года Анна Семенович призналась, что процедура по заморозке яйцеклеток обошлась ей в 160 тысяч рублей. Артистка отметила, что делала это в достаточно дорогой клинике. Певица уточнила, что успела заморозить яйцеклетки еще до того, как впервые заболела коронавирусом.

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