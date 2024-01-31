Никита Михалков описал судьбу Пугачевой в случае возможного возвращения в Россию

Режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС заявил, что певица Алла Пугачева не сможет занять свое прежнее место в случае возможного возвращения в Россию.

«То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы», — высказался Михалков.

Он считает, что звезды вроде Пугачевой выступали на концертах и корпоративах, зарабатывали на этом деньги, после чего возвращались в свои «гнезда». Михалков убежден, что президент России Владимир Путин призывает таких звезд вернуться, так как не испытывает к ним негативного отношения.

При этом режиссер отметил, что не станет работать с эмигрантами, которые решили вернуться в страну, но не поменяли своих убеждений. В качестве положительного примера он привел артистку Ирину Горбачеву.

«Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения», — резюмировал режиссер.

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