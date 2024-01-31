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Стало известно о приостановке операций по счетам Алсу

«Звездач»: налоговая приостановила операции по счетам певицы Алсу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Налоговая служба приостановила операции по счетам певицы Алсу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о счетах концертного агентства ООО «Эксклюзив Арт», которые принадлежат Алсу. Компания занимается деятельностью в области художественного творчества. По данным Telegram-канала, налоговые органы приняли решение о частичной или полной приостановке по этим счетам. Издание отметило, что у певицы также есть налоговая задолженность в размере 13 тысяч рублей.

В августе 2023 года Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от бизнесмена Яна Абрамова.

Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

Ранее МакSим ответила на слухи о наличии налоговых задолженностей.

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