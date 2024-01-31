«Не хочется»: звезда «Слова пацана» отказался критиковать коллег по сериалу

Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», рассказал в шоу «ОК на связи», что не станет открыто критиковать коллег по шоу.

«Я себе запретил это обсуждать, обсуждать коллег. Между собой, конечно, обсуждаем. Но публично не хочется никого обсуждать», — отметил Зулькарнаев.

Ведущие спросили у артиста, есть ли у него список самых нелюбимых актеров. На это Зулькарнаев в шутку ответил, что все они добавлены в заметки на телефоне.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Позднее Леонид Ярмольник назвал дураком Кологривого и добавил, что актеру лучше завязать с профессией, если он не понимает работы советских артистов. Также над раскритиковавшим коллег Кологривым подшутил актер Филипп Янковский.

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