Собравшую с россиян миллионы рублей блогершу объявили в розыск

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева, обвиняемая в мошенничестве на 27 млн руб., объявлена в федеральный розыск на территории России. Данные об этом опубликованы в базе МВД страны, выяснила корреспондент «Газеты.Ru».

«Пол женский, национальность татарка, дата рождения 21 июля 1994 года рождения, место рождения республика Татарстан», — говорится в карточке министерства.

Первоначально пара снимала скетчи на бытовые темы в блоге. Популярность пришла к блогерше после участия в шоу «Четыре свадьбы».

После этого молодожены запустили новый проект — предлагали россиянам туры в Дубай по низким ценам. Траты якобы покрывали спонсоры. Однако в сентябре 2023 года Илюса сообщила, что проект закрыт, предложила перенести туры или вернуть деньги в течение года.

Количество пострадавших перевалило за тысячу человек, сумма ущерба оценивается в 27 млн руб. В республике на пару возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В ноябре 2023 года блогерша осудила своих клиентов, пытающихся вернуть деньги, сообщало издание 116.ru. Она написала, что им с мужем и друзьями «нечего есть», опубликовав фото полупустого холодильника. Блогерша утверждала, что у них почти нет денег — «по копейкам собираем на хлеб и на самое необходимое».

«Мы не шикуем. Не кушаем хлеб с икрой. И реально занимаемся каждый день, чтобы уменьшить количество людей и суммы возврата», — сообщала Миннегалеева в сторис.

Ранее суд арестовал пенсионный счет матери блогерши Елены Блиновской.