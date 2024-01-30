Размер текста
А
А
А

Собравшую с россиян миллионы рублей блогершу объявили в розыск

Казанскую блогершу Миннегалееву объявили в розыск по делу о мошенничестве

close
100%
МВД РФ

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева, обвиняемая в мошенничестве на 27 млн руб., объявлена в федеральный розыск на территории России. Данные об этом опубликованы в базе МВД страны, выяснила корреспондент «Газеты.Ru».

«Пол женский, национальность татарка, дата рождения 21 июля 1994 года рождения, место рождения республика Татарстан», — говорится в карточке министерства.

Первоначально пара снимала скетчи на бытовые темы в блоге. Популярность пришла к блогерше после участия в шоу «Четыре свадьбы».

После этого молодожены запустили новый проект — предлагали россиянам туры в Дубай по низким ценам. Траты якобы покрывали спонсоры. Однако в сентябре 2023 года Илюса сообщила, что проект закрыт, предложила перенести туры или вернуть деньги в течение года.

Количество пострадавших перевалило за тысячу человек, сумма ущерба оценивается в 27 млн руб. В республике на пару возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В ноябре 2023 года блогерша осудила своих клиентов, пытающихся вернуть деньги, сообщало издание 116.ru. Она написала, что им с мужем и друзьями «нечего есть», опубликовав фото полупустого холодильника. Блогерша утверждала, что у них почти нет денег — «по копейкам собираем на хлеб и на самое необходимое».

«Мы не шикуем. Не кушаем хлеб с икрой. И реально занимаемся каждый день, чтобы уменьшить количество людей и суммы возврата», — сообщала Миннегалеева в сторис.

Ранее суд арестовал пенсионный счет матери блогерши Елены Блиновской.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами