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Персонажа сериала «Аватар: Легенда об Аанге» переделали из-за сексизма

Персонажу живого ремейка сериала «Аватар» переписали роль из-за сексизма

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Netflix

Персонажа Сокку, который был одним из главных героев мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», переделали из-за сексизма. Актера Яна Аусли, сыгравшего Сокку в живом ремейке мультфильма для Netflix, цитирует Entertainment Weekly

По словам Аусли, Сокка в новой версии сериала будет отличаться от своего прототипа — ему переписали роль женоненавистничества.

«Я хотел, чтобы Сокка был забавным. Реализм делает вещи более весомыми», — сказал он.

Актриса Киавентио Тарбелл, играющая сестру Сокки Катару, рассказала, какие элементы мультфильма не сработали бы в сериале живого действия.

«Мы изъяли моменты сексизма у Сокки. В оригинальном шоу было многовато сомнительных моментов», — сказала она.

Известно, что к концу оригинального сериала Сокка «перерастает» свое отношение к женщинам.

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