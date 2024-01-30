Персонажа сериала «Аватар: Легенда об Аанге» переделали из-за сексизма

Персонажа Сокку, который был одним из главных героев мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», переделали из-за сексизма. Актера Яна Аусли, сыгравшего Сокку в живом ремейке мультфильма для Netflix, цитирует Entertainment Weekly

По словам Аусли, Сокка в новой версии сериала будет отличаться от своего прототипа — ему переписали роль женоненавистничества.

«Я хотел, чтобы Сокка был забавным. Реализм делает вещи более весомыми», — сказал он.

Актриса Киавентио Тарбелл, играющая сестру Сокки Катару, рассказала, какие элементы мультфильма не сработали бы в сериале живого действия.

«Мы изъяли моменты сексизма у Сокки. В оригинальном шоу было многовато сомнительных моментов», — сказала она.

Известно, что к концу оригинального сериала Сокка «перерастает» свое отношение к женщинам.

Накануне стало известно, что комик Крис Рок снимет американский ремейк черной комедии «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга.

Ранее Леонид Слуцкий предложил Думе лишать артистов званий за «неприемлемое поведение».