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Путин и Лукашенко подписали документ о создании медиакомпании Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали резолюцию о создании медиахолдинга СГ

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали резолюцию о формировании медиахолдинга Союзного государства (СГ) двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, соответствующее постановление подписали по результатам заседания Высшего Госсовета СГ России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

В декабре глава белорусского министерства иностранных дел Сергей Алейник заявил, что Белоруссия надеется на скорое создание концепции единого медиахолдинга с РФ. По его словам, власти страны рассчитывают, что в ближайшее время будет выработана концепция союзного медиахолдинга с Россией.

До этого в пресс-службе министерства цифрового развития Российской Федерации сообщили, что РФ и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства.

Ранее Путин эмоционально отреагировал на большую папку с документами на подпись.

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