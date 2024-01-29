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Мэр Кисловодска объяснил появление цитаты Барышникова на школе танцев

Мэр Кисловодска Моисеев: цитату Барышникова для школы предложил проектировщик

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Своё ТВ

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объяснил появление цитаты балетмейстера Михаила Барышникова на стене в новой школе танцев в городе. Его цитирует издание «Подъем».

«Идея с цитатой была предложена проектировщиком, решение было дизайнерское. Да, автор слов действительно великий артист, но при этом человек, объединившийся сегодня с врагами России», — подчеркнул Моисеев.

По словам градоначальника, проект школы готовился еще до начала СВО и до его работы в Кисловодске.

«Объект закончили недавно, внимание обратили жители и творческая интеллигенция, после чего в соцсетях стали появляться негодующие комментарии», — уточнил он, добавив, что полностью поддерживает общественность Кисловодска в необходимости замены цитаты.

С новой надписью, отметил он, пока не определились, но на стене разместят «слова великого человека, любящего наше Отечество, а таких у нас много».

До этого Моисеев потребовал убрать цитату Барышникова «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого» со стены новой хореографической школы. Свою позицию он объяснил отношением 74-летнего артиста, покинувшего СССР в 1974 году, его отношением к спецоперации России на Украине.

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