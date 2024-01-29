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«Его потуги выглядят смешно»: министр культуры Северной Осетии о Смольянинове

Министр культуры Северной Осетии Фидаров назвал смешными действия Смольянинова

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Актер и министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров высказался о своем коллеге по фильму Федора Бондарчука «9 рота» (2005) Артуре Смольянинове (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Его цитируют «Аргументы и факты».

«Я уже сказал все, что хотел, про него. А все остальное будет при нашей личной встрече, чтобы не играть в пинг-понг — ведь это как минимум не по-мужски», — сказал глава минкульта.

Давать оценку действиям Смольянинова он отказался.

«Я не понимаю, что он делает, его потуги выглядят смешно. Сейчас я больше переживаю за наших ребят, которые пошли вперед. Это главнее всего, а не придурки, которые беспомощно поливают свою страну», — сказал Фидаров, предложив забыть о словах Смольянинова.

Сослан Фидаров с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. Артур Смольянинов после начала спецоперации России на Украине покинул страну и после критики СВО был признан иноагентом. Накануне пранкеры Вован и Лексус смогли обмануть Смольянинова и заставить его признаться в желании «приносить пользу Украине».

Ранее стало известно, что Смольянинов задолжал в России 150 тысяч рублей.

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