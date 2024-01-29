В Венеции начался традиционный карнавал, опубликованы кадры открытия

Воскресенье стало началом Венецианского карнавала, который отмечается на Большом канале. Как сообщает телеканал RAI News 24, многочисленные туристы уже прибыли в город, чтобы насладиться яркими шоу до 13 февраля перед началом пасхального поста по католическому календарю.

Этот год посвящен Марко Поло, венецианскому купцу и путешественнику, умершему 700 лет назад. Все карнавальные программы охватывают все площади Венеции, включая площадь Святого Марка, а также острова и материковую часть Местре. Дух Азии, путешествия по которой Поло описывал, будут присутствовать в многочисленных выступлениях уличных артистов и музыкантов, как и театральных спектаклях. Китайский Новый год также будет отмечаться в рамках карнавала с 2 по 13 февраля.

Костюмы и маски ряженых придают карнавалу особую красочность. В Венеции сохранились мастерские, где шьют костюмы и делают маски. Стоимость полного аутентичного костюма может достигать нескольких тысяч евро. Во время карнавала проходит конкурс на самую красивую маску. Но многие участники карнавала неверно интерпретируют значение исторических масок, отмечают местные журналисты.

Венецианский карнавал является одним из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Светлейшей Венецианской республики (697-1797), венецианцы ходили в масках с октября по «жирный вторник». Традиция карнавальных гуляний была возрождена лишь в 1970-х годах после того, как ее упразднил Наполеон.

В этом году карнавал проходит без каких-либо ограничений, которые действовали в связи с пандемией. В 2021 году он проходил онлайн. Спустя год карнавал не отменили, но не проводились основные привлекающие публику зрелища. С тех пор в программу карнавала не вернулся «Полет ангела» с колокольни на площади Святого Марка, что было связано с реконструкцией исторического памятника.

Ранее венецианский карнавал впервые начался в формате онлайн.