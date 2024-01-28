Театр изменил мюзикл по детективу Акунина*

В театре ЛДМ в Санкт-Петербурге внесли изменения в мюзикл «Алмазная колесница», созданном по мотивам детектива писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григория Чхартишвили). Об этом он сам сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что произведение переименовали, теперь мюзикл носит название «Марко Поло. Белый лотос». При этом к новой версии мюзикла добавили примечание reinvention.

Согласно оригинальному сюжету, главным героем является Эраст Фандорин, который получает новое назначение в Японии. Именно в этой азиатской стране и разворачивается действие детектива писателя.

По словам Акунина, в новой версии место действия перенесли в Китай, а главным героем стал венецианский путешественник Марко Поло, что и позволило добавить его имя в новое название.

«Мюзикл одел красивые цвета «Белого лотоса» и переехал в китайский город Шанду», — говорится в сообщении на сайте театра. Новую версию постановки планируют показать в марте.

Писатель около 10 лет назад переехал в Лондон. В декабре 2023 года Акунина разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). В разговоре писатель одобрил прямые атаки на Россию и подтвердил, что передает часть денег от продаж книг на помощь вооруженным силам Украины.

18 декабря 2023 года Акунина включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 12 января Минюст России внес писателя в реестр иностранных агентов.

26 января МВД России объявило Акунина в розыск. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков об армии России.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, как россияне относятся к отказу магазинов от продажи книг Бориса Акунина.