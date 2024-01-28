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«Никто ничего не потерял»: звезда «Ранеток» об уехавших звездах

Актриса Янина Студилина: никто ничего не потерял от эмиграции российских звезд

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актриса Янина Студилина в интервью «Пятому каналу» заявила, что Россия ничего не потеряла от эмиграции некоторых артистов.

«В культуре вообще нет незаменяемых людей. Я так считаю. И никто ничего не теряет. Каждый человек вправе делать свой выбор. Я очень люблю профессию. Своей профессией я могу заниматься только здесь, дома, в своей стране. Здесь моя семья, мои дети. Никуда я уезжать не собираюсь», — подчеркнула Студилина.

Накануне певец Сергей Пенкин заявил, что считает предателями артистов, у которых есть паспорт иностранного государства. Он признался, что ему предлагали получить гражданство Италии, однако певец отказался. Исполнитель добавил, что не собирается уезжать из России. Он отметил, что гордится своей страной.

До этого актер Василий Ливанов, наиболее известный по своей роли Шерлока Холмса, предположил, что звезды-эмигранты не могут построить себе карьеру за рубежом, так как им не хватает таланта. Артист вспомнил, что в свое время играл советского офицера в фильме режиссера из ГДР «Мне было девятнадцать». По словам Ливанова, за эту роль его благодарили многие немцы, а сам фильм включили в рейтинг 100 самых значимых фильмов Германии.

Ранее Гарик Харламов заранее извинился за возможный визит Никиты Кологривого на шоу.

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