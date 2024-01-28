Сергей Пенкин рассказал, кого считает предателями России

Заслуженный артист России Сергей Пенкин заявил, что считает предателями артистов, у которых есть паспорт иностранного государства. Его слова передает aif.ru.

«Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою родину и не собираешься никуда уезжать? Мне предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда я там был на гастролях. Но я отказался», — заявил певец.

Исполнитель добавил, что не собирается уезжать из России. Он отметил, то гордится своей страной. По словам Пенкина, он мечтает создать собственный музыкальный театр в Москве, где шоу будет создаваться с цирковыми и эстрадными элементами. Кроме того, исполнитель признался, что хочет спеть дуэтом с британской звездой Элтоном Джоном.

31 декабря Сергей Пенкин признавался, что потратил весь гонорар с концертов на слушателей во время своих последних гастролей. Пенкин объяснил, что решил угостить фанатов в честь получения звания заслуженного артиста России. Певец купил на деньги с концертов шампанское и закуску — сезонные фрукты, ягоды, сырную и мясную нарезку.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева сорвалась на шоу у Малахова.