На Украине провели «голую» вечеринку

На Украине в Закарпатском горнолыжном курорте Драгобрат провели «голую» вечеринку. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На распространяющихся в социальных сетях видео мужчины в почти голом виде поют матерные песни. Как сообщил местный журналист Виталий Глагола, вечеринка состоялась в гостинице «Рождество».

До этого в России большой резонанс вызвала вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голые), проведенная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой чиновников и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии. Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку без одежды в одном лишь носке, получил 25 суток ареста. Клуб «Мутабор» приостановил свою работу.

26 января президент России Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии».

Ранее Пригожин призвал прекратить травлю звезд после «голой» вечеринки.