В Москве на 3D-принтере напечатали прототип памятника Гоголю

Контактный макет памятника знаменитому классику русской литературы Николаю Гоголю напечатали на 3D-принтере и установили в московском музее прозаика. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

«В Доме Гоголя установили тактильный макет монумента писателю», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, уменьшенный прототип монумента разместили в музее писателя по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Высота изделия равна 60 см, масштаб 1:10. Его создание приурочено к 215-летию со дня рождения писателя.

«С мини-копией монумента смогут познакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя», — отмечается в сообщении.

В октябре в пяти российских городах — Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве — состоялся фестиваль «Русские классики. Фестиваль одного дня», посвященный творчеству российского писателя Николая Гоголя.

Ранее в библиотеках Европы совершили серию краж книг Пушкина, Гоголя и Лермонтова.