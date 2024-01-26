Сын Шер оспорил опекунство матери над ним

Сын певицы Шер Элайджа Блю Оллмен оспорил желание матери оформить над ним опекунство. Об этом сообщает Fox News.

В документах, которые 47-летний мужчина подал в суд в ответ на соответствующий иск Шер, мужчина заявил, что отказался от использования запрещенных веществ, зависимость от которых вызывала тревогу у матери, и способен распоряжаться своими финансами самостоятельно.

Кроме того, добавил Оллмен, он находится на пути восстановления отношений с супругой Марианджелой Кинг. Сама Кинг от своего лица заявила, что Шер не подходит на роль опекунши. По словам женщины, она была свидетельницей абьюзивного поведения певицы и сама страдала от него.

Оллмен — сын Шер и музыканта Грегга Оллмена, за которого певица вышла замуж через несколько дней после развода с Сонни Боно в 1975 году.

В своем иске об опеке Шер указывала, что из-за проблем с ментальным здоровьем и зависимости сын якобы тратит все деньги, поступающие к нему, и ставит свою жизнь под угрозу.

В сентябре 77-летнюю Шер обвинили в организации похищения сына.

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