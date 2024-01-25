Ева Мендес о номинации Гослинга на «Оскар»: «Горжусь своим мужчиной»

Актриса Ева Мендес прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) номинацию своего супруга Райана Гослинга на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Барби».

«Я так горжусь своим мужчиной. Столько ненависти было, когда он согласился исполнить эту роль. Столько людей пытались пристыдить его. Но несмотря на все насмешки, он создал совершенно оригинального, уморительного, душераздирающего и теперь уже культового персонажа, доведя его до «Оскара», — написала артистка.

Свой пост Мендес закончила фразой: «Горжусь, что я — Барби этого Кена».

В свою очередь, сам Гослинг раскритиковал Американскую академию кинематографических искусств и наук за то, что она не оценила вклад Марго Робби и Греты Гервиг.

Актриса Ева Мендес состоит в отношениях с актером Райаном Гослингом с 2011 года. У пары две дочери — 8-летняя Эсмеральду и 7-летняя Аманду. В ноябре 2022 года Мендес и Гослинг сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О».

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» стал претендентом на премию «Оскар».