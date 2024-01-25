Безруков объяснил, почему не любит похвалу

Актер Сергей Безруков признался в беседе с «Пятым каналом», что не любит похвалу.

Безруков отметил, что ему «неудобно» слушать комплименты в адрес своего творчества. Артист уточнил, что его воспитывали скромным человеком.

«Вы знаете, когда говорят дифирамбы, ну, неудобно как-то. Я работаю, и для меня самое главное — это работа на сцене и в кино», — объяснил актер.

В январе Безруков назвал правду своим главным принципом в профессии, которому никогда не изменит. Актер считает, что обманывать зрителя безнравственно. Для него важно «тратиться» на сцене и в кадре. Речь идет о душевных и физических затратах. Актер назвал профессионалами тех артистов, которые работают с «погружением и превращением в своего героя».

Безруков уверен, что любому актеру необходимы хорошая физическая подготовка и терпение. Он объяснил, что артистам приходится заучивать много текста, а также не раз отыгрывать одну и ту же сцену в кино.

Безруков дебютировал в кино в 1990 году. В его фильмографии более 100 ролей. Он снимался в таких картинах, как «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин».

Ранее Сергей Безруков рассказал о своих самых неожиданных ролях в кино.