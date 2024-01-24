Роман «Голод» Светланы Павловой в озвучке Лизы Янковской стал доступен в VK Музыке

Роман «Голод» Светланы Павловой «Голод», который вошел в топ-5 рекомендуемых на ярмарке non/fiction,теперь доступен в формате аудиокниги в разделе «Книги и шоу» с аудиокнигами и подкастами в приложении VK Музыка и в музыкальном разделе «ВКонтакте», говорится в сообщении соцсети.

Книга рассказывает о проблемах, которые современность ставит перед женщиной: о нереалистичных стандартах красоты, культе трудоголизма и одиночестве в большом городе.

«Думаю, это важная книга для моего поколения и рядом с ним. В ней есть темы мучительного поиска себя и своего окружения, бытовых романтических проблем, отношений с семьей и в целом: кем ты стал или можешь стать, в зависимости от того, найдешь ли ответы на все те вопросы, которые эта книга ставит перед тобой», — рассказала Лиза Янковская, которая озвучила главную героиню книги.

По словам автора, книга для нее является достаточно личной.

«Этот текст написан на личном опыте многолетних диет, подсчета калорий, ненависти к своему отражению. И несмотря на то, что жизнь героини совсем не копирует мою, часто кардинально разнится и даже сам подвид ее расстройства отличается от моего, я хорошо знала, о чем пишу. Чтобы не звучать упаднически, скажу, что книга написана не только на опыте болезни, но и на опыте ее исцеления, поиска и (нахождения!) красоты в себе», — поделилась Павлова.

По роману «Голод» запланирована экранизация — одна из продюсерских компаний выкупила права на книгу и рассматривают съемки уже в 2024 году.

Раздел с аудиокнигами в VK Музыке был запущен в сентябре 2023 года. В каталоге можно найти большую библиотеку популярной литературы: мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастику, современную прозу, аудиокниги жанров нон-фикшн и new adult.

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