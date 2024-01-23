Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»

Актриса Марго Робби осталась без номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар» в 2024 году. Об этом сообщает издание TMZ, обратившее внимание на отсутствие актрисы в списках номинантов и возмущение ее поклонников в социальных сетях.

При этом партнер Робби по съемочной площадке фильма Греты Гервиг Райан Гослинг номинацию получил — он претендует на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана». Актриса Америка Феррера, также сыгравшая в «Барби», получила номинацию «Лучшая актриса второго плана».

Марго Робби в списке претенденток на звание лучшей актрисы не оказалось. В этом списке представлены Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган и Эмма Стоун.

Накануне режиссер Оливер Стоун извинился перед актером Райаном Гослингом за критику его участия в фильме Греты Гервиг «Барби».

По словам Стоуна, он посмотрел фильм, в котором Гослинг сыграл куклу Кена, и нашел картину оригинальной, а поднятые в ней темы — стоящими внимания.

23 января 2024 года были названы фильмы — номинанты на «Оскар».