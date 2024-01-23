Владимир Долинский рассказал о болезни Андрея Миронова: «Снимал окровавленную сорочку»

Актер Владимир Долинский в разговоре с aif.ru рассказал, как Андрей Миронов играл на сцене с кровоточащими от фурункулеза ранами.

«Я зашел к нему в антракте спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», когда он снимал окровавленную сорочку и менял ее на другую. На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли. Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», — вспомнил Долинский.

Артист признался, что никогда больше не встречал у коллег по сцене такого страстного делания порадовать зрителя и такой сильной энергетики, как у Андрея Миронова. По мнению Долинского, несмотря на то, что актер был родом из привилегированной семьи и родился «с золотой ложкой во рту», Миронов всегда активно трудился и обожал свою профессию. Актер добавил, что звезда «12 стульев» был достаточно ранимым и мог легко обидеться на критику своей игры.

«Да, он был очень чувствительный, чувственный человек, легко ранимый. Он мог терять в эти минуты свое потрясающее чувство юмора, которое ему было присуще», — вспомнил Долинский.

Ранее Мария Кожевникова сообщила, что ее взломали в социальных сетях.