Экс-продюсер «Грибов» похвастался российским паспортом на фоне портрета Путина

Продюсер Юрий Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, в своем Telegram-канале показал снимок с российским паспортом.

Он похвастался документом на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны. Артист также процитировал известное стихотворение Владимира Маяковского, посвященное советскому паспорту.

«Я достаю из широких штанин...» — подписал снимок Бардаш.

В 2022 году Бардаш поддержал Россию, и за непопулярную позицию ему угрожали расправой. 22 июля продюсер уехал в Россию через Грузию и Абхазию. Сейчас он живет в Москве и работает над патриотической музыкой. Сейчас Бардаш занимается проектом «Звук моего региона», который поддерживает молодых артистов региона. Также он отмечал, что российские артисты-патриоты, которые выступают за Россию, на данный момент не имеют никакой опоры и поддержки.

«Нет медийной силы модной культурной, которая могла бы их представлять. Может, и есть, конечно, но вот я смотрю, как недавно понаприехавший, мне так видится. Но я скажу так: пройдет немного времени, все это изменится и патриотизм будет мейнстримом», — жаловался Бардаш.

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