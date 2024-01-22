Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший продюсер Лободы высмеяла недоброжелателей Пугачевой

Продюсер Крапивина назвала Пугачеву скифским золотом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина высмеяла на своем YouTube-канале критиков народной артистки России Аллы Пугачевой.

Крапивина призналась, что ей смешно смотреть на коллег, которые сквернословят в адрес Пугачевой после отъезда из России. По словам продюсера, эти же люди боялись сказать хоть что-то Примадонне, когда та была на родине. Она назвала Пугачеву «скифским золотом» и осудила поведение критиков.

«Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны, начинал суетиться и даже боялся посмотреть в ее сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее», — заявила продюсер.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми улетели из России в Израиль. В декабре 2023 года артистов засняли на Кипре. В том же месяце комик и певица вернулись в Израиль. Они приехали туда, чтобы посетить юбилей Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

В январе 2024 года певец Александр Буйнов, который около 50 лет дружит с Аллой Пугачевой, рассказал, что Примадонна не планирует возвращаться в Россию до окончания СВО

Ранее стало известно, каким образом Пугачева повлияла на «отмену» Киркорова в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами