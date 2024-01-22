Бывший продюсер Лободы высмеяла недоброжелателей Пугачевой

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина высмеяла на своем YouTube-канале критиков народной артистки России Аллы Пугачевой.

Крапивина призналась, что ей смешно смотреть на коллег, которые сквернословят в адрес Пугачевой после отъезда из России. По словам продюсера, эти же люди боялись сказать хоть что-то Примадонне, когда та была на родине. Она назвала Пугачеву «скифским золотом» и осудила поведение критиков.

«Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны, начинал суетиться и даже боялся посмотреть в ее сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее», — заявила продюсер.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми улетели из России в Израиль. В декабре 2023 года артистов засняли на Кипре. В том же месяце комик и певица вернулись в Израиль. Они приехали туда, чтобы посетить юбилей Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

В январе 2024 года певец Александр Буйнов, который около 50 лет дружит с Аллой Пугачевой, рассказал, что Примадонна не планирует возвращаться в Россию до окончания СВО

Ранее стало известно, каким образом Пугачева повлияла на «отмену» Киркорова в России.