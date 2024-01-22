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Актер из сериала «Слово пацана» обратился к бойцам СВО

Актер из «Слова пацана» Кологривый поблагодарил бойцов СВО за безопасность

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поблагодарил российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — сказал актер.

Кологривый пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам.

«Будьте здоровы, ждем вас домой», — заключил артист.

Судя по опубликованным кадрам, видео было снято летом 2023 года во время съемок военного фильма. На нем актер стоит в форме советского солдата.

До этого Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Кологривый также рассказывал, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин и Василий Шукшин.

Ранее жена Кологривого вступилась за актера после критики.

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