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Звезда «Слова пацана» рассказал, что переехать в Москву решила жена

Актер Рузиль Минекаев признался, что переехал в Москву из-за жены

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Актер Рузиль Минекаев признался, что решение о переезде в Москву из Татарстана приняла его супруга Азиза. Об этом звезда «Слова пацана» рассказал в интервью изданию HELLO!, которое дал вместе с женой.

«Я же учился на татарском факультете, надо было отдельно готовиться к поступлению, я все никак не решался начать. А потом Азиза сказала: «Еду в Москву поступать, давай ты тоже». И я понял, что пора. Мы оба довольно легко поступили», — заявил актер.

Минекаев вспомнил, что встретил Азизу, будучи студентом Казанского театрального училища. Девушка училась на курс старше.

«У нас завязались отношения, и они проходили разные стадии, как статус «ВКонтакте»: «все сложно», «в активном поиске», потом опять «влюблен». То расходились, то сходились», — рассказал Минекаев.

В то же время Азиза призналась, что увидела Минекаева на линейке первого сентября и сразу же влюбилась.

«Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих», — сказала девушка.

До этого Минекаев признавался, что после выхода «Слова пацана» стал жестче.

Ранее жена Адидаса-младшего рассказала, почему не смотрела «Слово пацана».

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