В Москве пройдет «Сказка для взрослых»

В Москве пройдет спектакль «Сказка для взрослых». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Постановка стартует 29 января на сцене театра им. Моссовета. Она также состоится 26 марта, 22 апреля и 20 мая в театре им. Пушкина. В основе спектакля пьеса сценаристки Надежды Птушкиной. Режиссер-постановщик — Михаил Рахлин.

Спектакль повествует о женщине, которая давно позабыла о собственной жизни и заботится об эксцентричной, прикованной к инвалидному креслу матери. Но однажды, в новогоднюю ночь, весь устоявшийся мир женщин переворачивается с ног на голову, когда в доме появляется нежданный гость.

В главных ролях — Галина Петрова, Инга Оболдина, Андрей Мерзликин, Юлия Чебакова.

«Акцент у нас сделан на поиске чуда. Главные герои — два взрослых человека, которые уже перестали ждать чудес. Они живут обыденной жизнью, где есть только работа, дом, проблемы. В нашем спектакле цепочка событий выбивает их из привычной жизни, после чего они обретают счастье», — рассказал Мерзликин.

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