Адвокат Блиновской раскрыла, почему блогерша не может рассчитаться с ФНС

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова подтвердила в беседе с kp.ru, что долг блогерши ежедневно увеличивается.

Сальникова объяснила, что Блиновская не может оплатить все задолженности перед ФНС, так как ее имущество и счета были арестованы. По ее словам, блогерше нечем оплачивать задолженность.

«Источника погашения, к сожалению, нет», — уточнила адвокат.

15 января Telegram-канал Mash сообщил, что задолженность Блиновской выросла на 9 миллионов рублей. На тот момент долг блогерши составлял 1,418 млрд рублей. Под данным издания, ежедневно к ее задолженности прибавляется 500 тысяч рублей пеней.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Ранее Блиновской отказались снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.